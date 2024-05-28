В Кремле отреагировали на решение союзников дать разрешение Украине для ударов по России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и еще несколько партнеров Украины заявили, что Запад должен отменить запрет на применение западного оружия для ударов по России. На эти сообщения отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, который назвал подобные заявления "безответственными" и "провокационными". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реагировать на действия союзников Украины, которые позволят атаковать по территории РФ западным оружием.

"Такой военный безумный пыл западников начинает доминировать. Нам нужно принимать меры, нам нужно стоять на своем и продолжать специальную военную операцию", — сказал Песков.

Представитель администрации Путина также указал, что Запад окончательно не решил, будет ли Украина иметь разрешение на использование оружия для ударов по России.

"Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные провокационные заявления. Но есть те, кто спрашивают, нужно ли дальше так эскалировать. В Москве видят, что единства мнений в западном лагере по этому вопросу нет", – добавил Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский призвал украинских партнеров предоставить разрешение на удары по России. По словам президента Украины, Россия осуществляет ползучую оккупацию и убивает гражданских, ведь украинские силы не могут ответить.

Также "Комментарии" писали о президенте Латвии, который настаивает на изменении политики Запада в отношении Украины. А в Италии резко критикуют заявления Столтенберга и требуют отставки генсека НАТО из-за его слов о поддержке Украины.