В Кремле отреагировали на российский ракетный удар по детской больнице

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Представитель Путина ответил на многочисленные видео и анализ военных экспертов, доказывающих, что именно российская ракета попала по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков выступил на пресс-конференции в Кремле, где прокомментировал массированный ракетный удар по Украине 8 июля, в том числе и попадание российской ракеты по детской больнице. Спикер Кремля цинично заявил, что Россия не наносила удары по гражданской инфраструктуре в Украине.

"Россия во время спецоперации в Украине не наносит ударов по гражданским объектам. В инциденте в киевском госпитале идет речь о падении антиракеты", — сказал Песков.

Спикер Кремля также добавил, что россияне по поводу инцидента с попаданием в детскую больницу должны руководствоваться заявлениями Минобороны РФ. Напомним, что в российском Минобороны после массированного ракетного удара по Украине заявили, что "цели ударов достигнуты и назначенные объекты поражены".

Отметим, что аналитики Института изучения войны указывают, что после российского удара по детской больнице появились разные фальшивые нарративы России. Их главная цель отвлечь от себя вину, противоречащую всем имеющимся доказательствам прямого удара России по больнице "Охматдет".



После ракетной атаки 8 июля в Украине погибли 37 мирных людей, среди них трое детей. Более 170 человек получили ранения разной степени тяжести.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на заявление Минобороны РФ и назвал российское руководство "уродами из Кремля", которые хотят обвинить Украину в ударе по детской больнице.

Также "Комментарии" писали о первой реакции мировых лидеров, осудивших российский ракетный удар по Украине. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал атаку России по детской больнице "самым большим извращением".