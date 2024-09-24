В России отреагировали на слова президента Владимира Зеленского о близком мире. Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, действительно, любая война так или иначе завершается миром.

Дмитрий Песков

Тем не менее, Песков заявил, что для РФ главное, чтобы результатом завершения войны стало выполнение всех целей, которые поставила перед собой террористическая Россия.

"Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, "специальная военная операция будет завершена", — заявил спикер кремлевского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что полномасштабная война России против Украины "ближе к завершению", чем многие думают. Приближение мира в Украине напрямую связано с укреплением украинской армии. После молниеносного прорыва ВСУ в Курскую область весь мир убедился, что у Путина есть страх. По мнению президента Владимира Зеленского, сейчас Украина ближе к миру, чем многие думают. Сейчас, подчеркнул Зеленский, украинцы ближе к окончанию войны.

Также "Комментарии" рассказывали, что Владимир Зеленский заявил, что этой осенью будет решено, что будет дальше в войне в Украине. По его словам, партнеры должны усилить позиции нашей победы в войне против России. Глава Украины заявил, что именно сейчас определяется, каким будет наследие нынешнего поколения мировых лидеров. Зеленский подчеркнул, что вместе с партнерами можем усилить наши позиции как нужно для нашей победы, общей победы — для действительно справедливого мира.





