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В Кремле отреагировали на территориальные претензии Трампа

Дмитрий Песков озвучил реакцию России на заявления Трампа о возможности присоединить к США Канаду и Гренландию.

сегодня, 12:33 comments1422
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на заявления избранного президента США Дональда Трампа по поводу территориальных претензий на Канаду и Гренландию. По словам Пескова, Россия и дальше будет присутствовать в арктической зоне, которую считает стратегической для себя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на территориальные претензии Трампа

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: "Комментарии"

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о заявлениях Трампа о возможном присоединении Канады и Гренландии к США и влиянии этого фактора на Россию.

"Арктическая зона – это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы присутствуем в арктической зоне, будем там и дальше. Мы заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности в арктической зоне", — сказал Песков.

По словам спикера Кремля, заявления Трампа касаются отношений между США и Данией, а Россия будет только наблюдать за событиями возможного присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.

"Такие притязания, ну, наверное, это больше вопрос двусторонних отношений Соединенных Штатов с Данией, другими государствами. Мы очень внимательно наблюдаем за таким достаточно драматическим развитием ситуации, но пока, слава Богу, на уровне заявлений", — сказал Песков.

Напомним, что Дональд Трамп несколько раз заявил о намерении сделать Гренландию и Канаду частью США. По его словам, население этих территорий получит от этого дополнительную защиту от России и Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, могут ли быть выгодны Путину заявления Трампа о Канаде и Гренландии.

Также "Комментарии" писали о Канаде, которая предложила Трампу встречное предложение по присоединению к США.



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