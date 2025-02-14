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В Кремле отреагировали на удар российского дрона по Чернобыльской АЭС

В России традиционно отвергают причастность к ударам по Чернобыльской АЭС.

сегодня, 12:17
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Slava Kot

В ночь на 14 февраля российский беспилотник нанес удар по саркофагу 4 энергоблока Чернобыльской АЭС. В Кремле отреагировали на инцидент и заявили, что российская армия так не действует, а удар назвали якобы провокацией Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на удар российского дрона по Чернобыльской АЭС

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле озвучил позицию России по удару беспилотника по Чернобыльской АЭС.

"Россия не наносит удары по атомным объектам и ядерной инфраструктуре энергетики Украины", — заявил Песков.

Спикер Кремля считает, что какие-либо утверждения о причастности России якобы не соответствуют действительности. Кроме того, Песков в инциденте с Чернобыльской АЭС обвинил Украину, указав, что это якобы провокации Киева.

"Российские военные так не действуют. Скорее дело идет об очередной провокации и подтасовке. Это то, чем любит иногда заниматься киевский режим", — сказал Песков.

Отметим, что в Кремле постоянно исключают причастность к военным преступлениям на войне в Украине, а удары по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре называют "законными" военными целями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр энергетики Герман Галущенко сравнил удар российского дрона по Чернобыльской АЭС с ситуацией с захватом россиянами в 2022 году Запорожской АЭС. По его словам, Россия в очередной раз пересекла "красную линию" на войне против Украины. Из-за удара дрона РФ по ЧАЭС Украина обратилась к МАГАТЭ.

Также "Комментарии" писали о реакции МАГАТЭ на удар России по Чернобыльской АЭС.




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