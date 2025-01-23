В Кремле отреагировали на угрозы Трампа, если Путин не пойдет на переговоры

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил дополнительными санкциями и экономическим давлением России, если Путин не согласится начать мирные переговоры для окончания войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что Москва не видит ничего нового в угрозах Трампа ввести новые запреты для России, если Путин не будет готов договариваться о соглашении для завершения войны.

"Особо каких-то новых элементов мы здесь не видим. Вы знаете, что Трамп в первую свою итерацию президентства был президентом Америки, который чаще всего прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы. По крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства", — сказал Песков.

Вместе с тем, спикер Кремля подчеркнул, что Москва внимательно наблюдает за риторикой Дональда Трампа и фиксирует все нюансы. Также Песков заявил, что пока между Путиным и Трампом не было контактов, однако Москва ожидает сигнала.

Дональд Трамп в собственной социальной сети Truth Social заявил, что война в Украине может закончиться "легким или сложным путем". Президент США призвал быстро заключить мирное соглашение, иначе у него "не будет другого выбора", как "ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США, и против других причастных стран". Несмотря на это, Трамп заявил, что не хочет вредить России, ведь любит и народ и имел "очень хорошие" отношения с Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия отвечала Трампу словами, что США не вправе вмешиваться.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на территориальные претензии Трампа и предложил забрать часть России.