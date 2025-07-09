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В Кремле отреагировали на угрозы Трампа разбомбить Москву

Дмитрий Песков ответил на заявление Дональда Трампа осуществить бомбардировку Москвы из-за войны против Украины.

9 июля 2025, 13:30
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, действительно ли президент США Дональд Трамп говорил, что может разбомбить Москву, если Россия пойдет войной на Украину. По словам представителя Путина, тогда Дональд Трамп еще не был президентом США.

В Кремле отреагировали на угрозы Трампа разбомбить Москву

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга у Кремля получил вопрос о словах Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину с угрозами бомбардировать столицу России.

"Вы просите подтвердить, было ли выступление Трампа в Америке, где он якобы разговаривал с донорами в 2024 году? Это некорректно", – сказал сначала Песков.

По его словам, он не знает, насколько это правдивая информация, в которой Трамп угрожает Путину, однако отметил, что у президента США достаточно жесткая стилистика.

"Правда ли, что Трамп такое Путину говорил? Трудно сказать. Тогда не было телефонных разговоров. Речь идет о периоде, когда Трамп не был президентом США", — ответил Песков.

Согласно опубликованным данным от CNN, Дональд Трамп в 2024 году во время встречи со спонсорами своей предвыборной кампании пригрозил российскому диктатору. В обнародованной аудиозаписи Трамп сказал: "Я сказал Путину: "Если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к черту. Я говорю вам, у меня нет выбора"".

Подобную угрозу он также озвучил в сторону Китая, пригрозив бомбить Пекин в случае нападения КНР на Тайвань.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объяснил свою версию видения, почему Путин начал войну против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Трамп дал обещание президенту Владимиру Зеленскому по поставкам американского оружия в Украину.



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