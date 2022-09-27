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В Кремле отреагировали на утечку газа из труб "Северного потока": что думают у Путина

Кремль заявил, что не "исключает возможность саботажа"

сегодня, 18:52
Автор:

Лиля Воробьева
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В Москве отреагировали на утечку газа из труб "Северного потока". В Кремле говорят, что причина утечки пока не известна, но в РФ "не исключают возможность саботажа". Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом пишет News.sky.com .

В Кремле отреагировали на утечку газа из труб "Северного потока": что думают у Путина

Утечка газа из труб "Северного потока" (фото из открытых источников)

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта", – сказал Песков.

The New York Times пишет, что власти в Германии пытаются установить причину утечки газа в двух газопроводах "Северного потока".

Стало известно, что ни один не работает, но в трубах был природный газ. Вдруг на объектах резко упало давление, что, как говорят представители власти, могло случиться из-за утечки газа.

"Должны быть большие дыры, иначе давление не упало бы так быстро. Другого объяснения этому нет", — сказала представитель немецкого сетевого агентства Фиете Вульф.

В настоящее время продолжается расследование, поэтому представители Дании и Германии сообщили, что пока не известно, почему произошла утечка.

Морское управление Дании сообщило, что у них утечка произошла у датского острова, поэтому выпустило навигационное предупреждение для этого района.

А в Nord Stream успели заявить, что три газопровода, проходящие по дну Балтийского моря, за один день получили "беспрецедентный" ущерб.

В свою очередь швейцарский оператор Nord Stream AG сообщил, что пока невозможно оценить, когда будет возобновлена работа газовой сети, ведь "разрушение" произошло в один и сразу на 3 нитях на морских газопроводах системы "Северный поток".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кремле угрожают "изменением условий переговоров" с Украиной.


 



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-live-if-putin-uses-nuclear-weapons-us-would-respond-decisively-12541713?postid=4536939#liveblog-body
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