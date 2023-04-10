В Кремле отреагировали на причастность к сливу секретных документов из Пентагона

Во время пресс-конференции спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, причастна ли Москва к сливу секретных материалов Пентагона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Пресс-секретарь Президента РФ во время своей ежедневной пресс-конференции возразил, что за утечкой секретных документов стоят российские службы. Дмитрий Песков также раскритиковал Запад, якобы постоянно обвиняющий Россию.

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"Тенденция всегда во всем винить Россию сейчас является общей болезнью", – сказал спикер Кремля.

Российский политик также прокомментировал вероятность того, что США следят за своими союзниками.

"То, что Соединенные Штаты давно начали следить за разными главами государств, особенно европейских столиц, неоднократно всплывало на поверхность и вызывало скандальные ситуации. Поэтому это нельзя исключать", – говорит Песков.

Обнародованные ранее документы содержат тайную информацию о поддержке США Украины и других союзников. CNN добавляет, что американские официальные лица подтвердили подлинность некоторых документов. Однако до сих пор неизвестно, все ли опубликованные секретные материалы правдивы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ обнародовали новые подробности скандального слива секретных материалов.

Также "Комментарии" писали о генерал-полковнике Александре Сырском, который сообщил, что армия РФ использует "сирийскую" тактику в Украине. Эта тактика предполагает уничтожение зданий и других построек ударами авиации и артиллерии. Таким образом, Россия выжигает украинские территории.