Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон, который, возможно, состоится в пятницу 28 февраля. Во время визита вероятно, Зеленский и американский президент Дональд Трамп подпишут соглашение о редкоземельных металлах.

Дмитрий Песков

"Пока каких-то официальных заявлений на этот счет нет, мы только слышали, что действительно, вроде бы, Зеленский собирался в пятницу в Вашингтон. Скорее всего, конечно, будут попытки как-то наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение или что- другое — посмотрим, пока официальных заявлений на этот счет нет", — сказал Песков.

По его словам, в медиа много разной информации относительно событий, которые касаются Украины или России, но якобы часто она не соответствует действительности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп хочет получить от Украины сделку по редкоземельным металлам, чтобы предоставить ее своим избирателям, как победу, ведь якобы он не просто сумел вернуть деньги, которые потратили его предшественники, а и получить их с процентами.

Впрочем, Зеленскому категорически не рекомендуют лететь в Вашингтон, предупреждая, что там ему могут готовить ловушку. Эксперты подчеркивают, что президент США Дональд Трамп активно практикует в своей коммуникации ложь. И независимо от того, на какую сумму на самом деле США оказали помощь Украине, он последовательно повторяет о 350 млрд долларов. Существует очень большая вероятность, что после подписания любого документа с Украиной Трамп будет заявлять не то, что в нем написано, и ссылаться на совместное фото с Зеленским.



