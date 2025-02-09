В Кремле отреагировали на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что он уже имел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дмитрий Песков

В частности, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"Что можно сказать по этой новости: по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам", — заявил Песков.

По его словам, якобы на фоне множественности этих коммуникаций он лично может чего-то не знать и быть не в курсе этих переговоров.

"Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", — заявил спикер кремлевского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп сообщил о том, что он уже провел переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, якобы Путина печалит то, что на войне гибнет много людей, и он хотел бы это остановить. Помимо этого, Трамп сообщил, что у него даже есть план, как остановить кровавую войну в Украине. В этом контексте он анонсировал встречу президента Владимира Зеленского со своим вице-президентом Джей ди Венсом.

Также "Комментарии" рассказывали, что вероятно, в Мюнхене Зеленскому представят мирный план Трампа, а его детали обсудят во время визита спецпредставителя Кита Келлога в Украину 20 февраля. Если Киев примет этот план, и посчитает его приемлемым, тогда состоится встреча Трампа и Зеленского. Если же такой встречи не будет, это укажет на то, что Украине не соглашается на условия, которые США выставляют для прекращения войны.



