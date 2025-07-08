Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия в Украину будут способствовать продолжению войны. Таким образом, представитель Путин ответил на вопрос относительно слов Трампа о поставках оружия Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что решения США и Европы продолжить поставлять оружие Украине указывают якобы на их желанию продолжить военные действия.

"Было много противоречивых заявлений. Очевидно, что поставки вооружения в Украину продолжаются, очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину в вооружение. Эти действия, скорее, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. В этом случае линия, выбранная европейцами, точно направлена ​​на то, чтобы способствовать продолжению боевых действий", — сказал Песков.

После информации об остановке поставок оружия, Дональд Трамп заявил, что США направят Украине "еще некоторое количество оружия". По словам президента США, вооружение будет в основном касаться обороны. Эти планы Трампа впоследствии подтвердили в Пентагоне.

"Что касается того, какие поставки и в каком количестве продолжают поступать в Украину из США — здесь нужно время, чтобы прояснить это окончательно. Пока идет много противоречивой информации", — сказал Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев призвал Россию продолжать войну против Украины, несмотря на любые заявления Трампа о поставках оружия. По его словам, Москва должна добиться всех целей, которые раньше поставил российский диктатор Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского назвали "лекарство от российского терроризма". Как можно остановить Путина.