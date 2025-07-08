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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия в Украину будут способствовать продолжению войны. Таким образом, представитель Путин ответил на вопрос относительно слов Трампа о поставках оружия Украине.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что решения США и Европы продолжить поставлять оружие Украине указывают якобы на их желанию продолжить военные действия.
После информации об остановке поставок оружия, Дональд Трамп заявил, что США направят Украине "еще некоторое количество оружия". По словам президента США, вооружение будет в основном касаться обороны. Эти планы Трампа впоследствии подтвердили в Пентагоне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев призвал Россию продолжать войну против Украины, несмотря на любые заявления Трампа о поставках оружия. По его словам, Москва должна добиться всех целей, которые раньше поставил российский диктатор Владимир Путин.
Также "Комментарии" писали, что у Зеленского назвали "лекарство от российского терроризма". Как можно остановить Путина.