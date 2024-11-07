В Кремле отреагировали на заявление Трампа окончить войну

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предвыборные обещания Дональда Трампа закончить войну в Украине за один день. По словам Пескова, подобные заявления американского политика стали преувеличением. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что Трамп не сможет закончить войну в Украине через 24 часа, как говорил во время одного из своих выступлений.

"Завершить "украинский конфликт" за одну ночь нельзя", — сказал Песков, указывая, что слова Трампа были преувеличением.

Также спикер Кремля пояснил, в каком случае действия Дональда Трампа будут лучшими для России.

"Если новая администрация США будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей", — пояснил Песков.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно вспоминал о войне в Украине на своих предвыборных митингах. Однажды лидер республиканцев заявил, что если станет президентом, то закончит войну в Украине через сутки. Впоследствии Трамп смягчил свою риторику и указывал, что закончит войну к своей инаугурации, позвонив Путину и Зеленскому.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп после оглашения результатов выборов в США заявил о новой эре для Соединенных Штатов и пообещал сделать Америку снова великой. Кроме того, Трамп заявил, что закончит войну. На эти слова отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая требует от Трампа конкретики.

Также "Комментарии" писали о пяти обещаниях Дональда Трампа, которые он должен реализовать, когда станет президентом США.