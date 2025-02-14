В Кремле отреагировали на заявление Вэнса о возможном размещении войск США в Украине

В Кремле отреагировали на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможной отправке военных США в Украину и антироссийских санкциях. В частности, спикер российского диктатора Дмитрий Песков назвал такие заявления новыми элементами американской позиции. По его словам, их нужно прояснить в ходе предстоящих контактов.

Дмитрий Песков

"Что касается интервью в американской прессе, то это новые элементы позиции [Вашингтона]. Ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались. Безусловно, как раз в ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения", — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее в интервью изданию The Wall Street Journal вице-президент США заявил, что вариант отправки американских военных в Украину "остается на рассмотрении" у Вашингтона на тот случай, если Москва откажется урегулировать военный конфликт.

Джей Ди Вэнс добавил, что США могут использовать против России "экономические рычаги воздействия и, конечно же, военные рычаги воздействия". По словам Вэнса, еще слишком рано говорить о гарантиях безопасности для Украины от США и Запада. Эта проблема, а также вопрос границ Украины и России будут обсуждаться на переговорах, отметил он.

Помимо этого, Вэнс сообщил о планах администрации президента США Дональда Трампа убедить российского лидера Владимира Путина в том, что Москва сможет добиться большего для себя за столом переговоров, чем на поле боя. Комментируя заявление главы Пентагона Пита Гегсета о нереалистичности возвращения к границам Украины по состоянию на 2014 год, Вэнс сказал, что Трамп может изменить свое мнение, исходя из переговоров.



