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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что против России нельзя использовать тактику "мир через силу". Кроме того, представитель Путина заявил, что войну России против Украины не следует сравнивать с конфликтом на Ближнем Востоке.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков в комментариях российским СМИ ответил на заявления из Украины и лидеров Европы о необходимости вынудить Россию к переговорам по установлению мира.
Однако представитель Кремля заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты продолжали свои попытки для окончания войны.
Также Песков ответил, можно ли сравнивать войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке, где в июне обострился конфликт между Ираном и Израилем.
После саммита НАТО в Гааге премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, она призвала Трампа проявить к войне в Украине такую же решительность, какую он применил на Ближнем Востоке, где США атаковали ядерные объекты Ирана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал о возможности Трампа встретиться в Анкаре или Стамбуле с российским диктатором Владимиром Путиным для решения вопроса войны в Украине. По словам турецкого лидера, президент США встретится с Путиным в Турции, если туда приедет глава Кремля.
Также "Комментарии" писали, что президент Литвы Гитанас Науседа сделал мрачный прогноз об окончании войны в Украине.