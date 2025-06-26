В Кремле отреагировали на заявление Запада "мир через силу"

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что против России нельзя использовать тактику "мир через силу". Кроме того, представитель Путина заявил, что войну России против Украины не следует сравнивать с конфликтом на Ближнем Востоке.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков в комментариях российским СМИ ответил на заявления из Украины и лидеров Европы о необходимости вынудить Россию к переговорам по установлению мира.

"Тезис "мир через силу" в отношении России не применяется", — ответил Песков.

Однако представитель Кремля заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты продолжали свои попытки для окончания войны.

Также Песков ответил, можно ли сравнивать войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке, где в июне обострился конфликт между Ираном и Израилем.

"Конфликты в Украине и вокруг Ирана несравнимы", – заявил Песков.

После саммита НАТО в Гааге премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, она призвала Трампа проявить к войне в Украине такую же решительность, какую он применил на Ближнем Востоке, где США атаковали ядерные объекты Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал о возможности Трампа встретиться в Анкаре или Стамбуле с российским диктатором Владимиром Путиным для решения вопроса войны в Украине. По словам турецкого лидера, президент США встретится с Путиным в Турции, если туда приедет глава Кремля.

Также "Комментарии" писали, что президент Литвы Гитанас Науседа сделал мрачный прогноз об окончании войны в Украине.