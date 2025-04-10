В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о китайских солдатах

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибается, когда говорит, что китайские солдаты воюют на войне в российской армии против Украины. По его словам, Китай в этой ситуации занимал "очень взвешенную позицию".

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопросы журналистов, что Китай все больше втягивается в войну в Украине из-за участия в боях китайских солдат. По словам спикера Кремля, Россия якобы не пытается затянуть Китай в войну против Украины.

"Это не так. Китай занимает взвешенную позицию. Китай – это наш стратегический партнер, друг, товарищ. И Китай всегда занимал очень взвешенную позицию, поэтому Зеленский не прав", — сказал Песков.

Недавно Зеленский сообщил, что в Донецкой области в плен попали двое китайских солдат, которые воевали против Украины в рядах российской армии. Кроме того, по его словам, украинская разведка идентифицировала 155 граждан Китая, воюющих за РФ на территории Украины.

На информацию о китайских солдатах на войне в Украине отреагировал также МИД КНР. Китайское ведомство заявило, что правительство призвало граждан КНР не участвовать в войне России против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в Кремле поначалу неожиданно отреагировали на китайских солдат, взятых в плен на войне.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского заявили, что Китай виновен Украине из-за китайских солдат на войне. Как пояснил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Китай заявляет о своей нейтральности, однако его солдаты ведут боевые действия на территории Украины.