В Кремле отреагировали на заявления о готовности Украины к мирным переговорам

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление представителя Офиса президента Михаила Подоляка, указавшего, что Украина готова к мирным переговорам с Россией для окончания войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Представитель администрации Путина Дмитрий Песков назвал заявления Подоляка "схоластикой", указав, что Украина якобы не озвучивала конкретных требований для мирных переговоров с Россией.

"Это все быстрее схоластика. Мы слышали заявления на разных уровнях. Но никаких детализирующих объяснений мы не слышали. Тема по-прежнему озвучивается, но без какой-либо конкретики", — сказал Песков и добавил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной.

Отметим, что советник Офиса президента Михаил Подоляк, во время заявления о готовности Украины к мирным переговорам, пояснил, что они должны быть основаны на международном праве, которое следует воспринимать как основную концепцию. Также представитель Зеленского подчеркнул, что основа переговоров должна включать в себя территориальную целостность и суверенитет Украины.

Российский диктатор Владимир Путин, высказывая о "готовности" России к мирным переговорам, указывал, что Украина должна отказаться от своих территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский заявил о возможности мирных переговоров с Путиным и назвал ключевое условие для этого.

Также "Комментарии" писали о президенте Финляндии Александре Стуббе, который считает, что мирные переговоры, которые инициирует Украина, не говорят, что она готова идти на территориальные уступки в войне против России.