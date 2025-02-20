В Кремле отреагировали на заявления Трампа о рейтинге Зеленского

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на заявления американского лидера Дональда Трампа, утверждающего, что у президента Украины крайне низкий рейтинг в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что падение рейтинга Зеленского вполне очевидно, а реакцию президента и других европейских лидеров на слова Трампа представитель Путина назвал "оставляющей желать лучшего".

"Киев позволяет себе совершенно недопустимые высказывания в адрес других лидеров. "Киевский режим" делает неразрешенные высказывания в адрес глав других государств. Риторика Зеленского и других представителей "киевского режима" оставляет желать лучшего", — цитируют российские СМИ слова Пескова.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов в Украине, а рейтинг Зеленского оценил на уровне 4% и назвал его диктатором. После этого президент Украины ответил, что Трамп находится в окружении российской дезинформации. Зеленского поддержали европейские лидеры, отметившие, что в Украине не могут состояться выборы из-за войны, которую начала Россия и что это предусмотрено Конституцией страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Дональд Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Владимир Зеленский в Украине.

Также "Комментарии" писали о Борисе Джонсоне, который объяснил заявление Трампа о рейтинге 4% у Зеленского. По его словам, США хотят большей активности и вовлеченности в войну в Украине.