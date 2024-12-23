В Кремле отреагировали на заявления Трампа о встрече с Путиным

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет конкретных дат и предпосылок по поводу возможной встречи российского диктатора Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин и Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков ответил на вопрос, существуют ли договоренности между Москвой и Вашингтоном о встрече на самом высоком уровне между Трампом и Путиным еще до инаугурации американского политика, которая должна состояться 20 января 2025 года.

"Пока никаких реальных импульсов не было", — ответил спикер Кремля.

Напомним, что 22 декабря Дональд Трамп во время выступления на мероприятии в Фениксе заявил о желании Путина с ним встретиться. По словам избранного президента США, "мы должны закончить эту войну, эта война ужасна тем, что количество погибающих солдат увеличивается". Также Трамп снова пообещал закончить войну в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и избежать третьей мировой войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников считает, что Трампу не следует идти на переговоры с Путиным, ведь российский диктатор воспримет такой шаг как слабость президента США.

Также "Комментарии" писали о профессоре Института морских исследований Китая Военно-морского колледжа США Лайле Дж. Голдштейне, который предполагает, что Трамп может использовать Арктику как часть переговорного процесса для окончания войны в Украине. Таким образом, Украина получит выплату репарации, а с России снимут часть санкций введенные после начала полномасштабного вторжения.