Кремль прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что его терпение к российскому диктатору Владимиру Путину "истощается". Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы готова к диалогу, но в этом ей "мешают" Киев и Европейский Союз.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле повторил ключевые пропагандистские тезисы российских властей. По его словам, Москва сохраняет "заинтересованность", но процесс искусственно блокируется украинской стороной и европейскими странами.

"Мы слышали эти заявления. Россия сохраняет свой интерес и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается. В суть конфликта никто вникать не хочет. Европейцы мешают делу, они не собираются никак обращать внимание на первопричины этого кризиса", — отметил Песков.

Песков признал, что в переговорах наступила пауза, а обвинил в этом "жесткую позицию Киева". Представитель Кремля также раскритиковал призывы к скорой встрече Зеленского с Путиным, назвав их "эмоциональными" и "неподготовленными".

"Если такая встреча пройдет в неподготовленном режиме, она будет совершенно бесполезной", — сказал спикер Кремля.

По его словам, любые контакты "на самом высоком уровне" должны быть предварительно согласованы экспертами.

Президент США Дональд Трамп после очередного массированного обстрела России по Украине заявил, что его терпение по отношению к Путину подходит к концу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональда Трампа назвали самым большим лжецом и предателем.

Также "Комментарии" писали, что Путин открыл второй фронт на войне.