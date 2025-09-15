В Кремле отреагировали на заявления Трампа об исчерпании его терпения в отношении Путина

Рубрики
Кремль прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что его терпение к российскому диктатору Владимиру Путину "истощается". Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы готова к диалогу, но в этом ей "мешают" Киев и Европейский Союз.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле повторил ключевые пропагандистские тезисы российских властей. По его словам, Москва сохраняет "заинтересованность", но процесс искусственно блокируется украинской стороной и европейскими странами.
Песков признал, что в переговорах наступила пауза, а обвинил в этом "жесткую позицию Киева". Представитель Кремля также раскритиковал призывы к скорой встрече Зеленского с Путиным, назвав их "эмоциональными" и "неподготовленными".
По его словам, любые контакты "на самом высоком уровне" должны быть предварительно согласованы экспертами.
Президент США Дональд Трамп после очередного массированного обстрела России по Украине заявил, что его терпение по отношению к Путину подходит к концу.
