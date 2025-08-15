В Кремле ответили, готовятся ли к подписанию документов по итогам саммита на Аляске

В Кремле якобы не располагают информацией о том, что по итогам встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина будут подписаны какие-то документы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление для российских пропагандистских СМИ сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста относительно того, ожидается ли подписание какого-то документа на полях двусторонней встречи, Дмитрий Песков поспешил ответить, что не было никаких договоренностей, следовательно и подписывать тоже нечего.

"Нет. Не ожидается (подписания документа — ред.), и ничего не готовилось. И вряд ли здесь может быть какой-то документ", — отметил Дмитрий Песков.

По словам главного рупора Кремля, при этом, учитывая то, что по результатам встречи будет совместная пресс-конференция, в ее ходе будет озвучен тот круг договоренностей, понимание которых удастся достичь.

Также издание "Комментарии" сообщало – с большой вероятностью путинский режим попытается использовать саммит на Аляске, чтобы добиться ослабления западных санкций, сместив внимание с войны в Украине на экономические вопросы в отношениях с Соединенными Штатами. К такому выводу пришли американский аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты обратили внимание на то, кто оказался включен в состав российской делегации. В частности, речь о министре финансов РФ Антоне Силуанове и генеральном директоре Российского фонда прямых инвестиций Кирилле Дмитриеве. То, что на Аляску отправились эти два российских чиновника, свидетельствует о том, что Москва надеется превратить саммит в платформу для обсуждения потенциальных двусторонних экономических соглашений.



