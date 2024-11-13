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В Кремле ответили, хочет ли Трамп говорить с Путиным

У избранного президента США Трампа, пожалуй, пока другие заботы

13 ноября 2024, 22:51
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Лиля Воробьева

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа еще не посылала запросов по переговорам с Владимиром Путиным. По его словам, никаких запросов на разговор с президентом РФ от Трампа не было.

В Кремле ответили, хочет ли Трамп говорить с Путиным

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Запросов на разговор с Путиным от команды Трампа пока не поступало", — сказал он.

Эту информацию Песков озвучил в комментарии пропагандистам агентства ТАСС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп после победы провел первый разговор с Путиным . Выбранный президент США Дональд Трамп впервые после победы на выборах провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Washington Post.

По информации источника, Трамп во время разговора посоветовал Путину не обострять ситуацию в Украине, отметив значительное присутствие США в Европе. Также оба лидера обсудили перспективу достижения мира на европейском континенте.

Этот звонок, о котором ранее не было информации, произошел в условиях неопределенности по поводу грядущих изменений во внешней политике США и возможных перезагрузок в отношениях с союзниками и противниками после убедительной победы Трампа на выборах.

Также "Комментарии" писали о том, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска якобы бережно относятся к гражданскому населению Украины. По его словам, ВСУ имеет якобы совершенно противоположное отношение к россиянам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга в Москве отреагировал на недавний комбинированный удар России по Украине, связывающийся с возможным усилением российских бомбардировок во время снижения температуры.



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Источник: https://t.me/tass_agency/285109
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