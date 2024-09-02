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Кравцев Сергей
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, говоря о предстоящих президентских выборах в США, отметил предсказуемость политиков от демократической партии. Как передает портал "Комментарии", об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК), сообщает "Интерфакс".
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Так рупор Кремля ответил на вопрос, "кто наш кандидат" на президентских выборах в США после отказа действующего главы Белого дома Джо Байдена от участия кампании.
По его словам, "то, что говорил Путин о предсказуемости Байдена, касается практически всех демократов, в том числе госпожи Гаррис".
Песков также назвал невозможным моментальное восстановление российско-американских отношений, которые сейчас находятся в самой низкой точке за все время существования.
Так Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он наладит отношения с Москвой на следующий день после возвращения в Белый дом.
При этом представитель Кремля отметил, что "можно это представить гипотетически, но это из области фантастики".
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