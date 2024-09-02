Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, говоря о предстоящих президентских выборах в США, отметил предсказуемость политиков от демократической партии. Как передает портал "Комментарии", об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК), сообщает "Интерфакс".

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"У нас нет кандидата, но, конечно, демократы более предсказуемы", – сказал Дмитрий Песков.

Так рупор Кремля ответил на вопрос, "кто наш кандидат" на президентских выборах в США после отказа действующего главы Белого дома Джо Байдена от участия кампании.

По его словам, "то, что говорил Путин о предсказуемости Байдена, касается практически всех демократов, в том числе госпожи Гаррис".

"Предсказуемым является продолжение линии в отношении нас, предсказуемым является продолжение давления на страны ЕС, дальнейшее политическое и экономическое порабощение этих стран", – добавил пресс-секретарь Путина.

Песков также назвал невозможным моментальное восстановление российско-американских отношений, которые сейчас находятся в самой низкой точке за все время существования.

"Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно", – сказал он.

Так Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он наладит отношения с Москвой на следующий день после возвращения в Белый дом.

"Хотя, если предположить, что следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявление о том, что США выступают за мир и поэтому прекращают свою поддержку Украины, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров, тогда, в общем, к утру у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве", – сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что "можно это представить гипотетически, но это из области фантастики".

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