В Кремле ответили на требование Украины передать свой "меморандум"

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не получила ответа от Украины относительно возможных переговоров в Стамбуле, которые могут состояться в начале июня. А призыв Украины передать "меморандум" назвал "неконструктивным".

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал требование Украины передать российский вариант "меморандума" как можно скорее.

"Требования Киева о немедленной передаче российского проекта меморандума по урегулированию неконструктивны", — сказал Песков.

Также, по его словам, в Кремле еще не получили ответ от Украины об участии в переговорах в Стамбуле.

"Россия пока не получила ответ Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня", — заявил Песков.

Что касается содержания российского документа "меморандума", то помощник Путина заявил, что он не будет представлен общественности.

"Россия не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию в Украине, переговоры должны идти в непубличном режиме", — сказал Песков.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что передал главе российской переговорной делегации Владимиру Медынскому документ, отражающий украинскую позицию по перемирию. По его словам, Россия согласилась предоставить свой "меморандум" Украине сразу после обмена "1000 на 1000", но Киев его не получил. Умеров призвал РФ передать документ до переговоров в Стамбуле.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление Лаврова, который сообщил, что Москва передаст документ в понедельник, 2 июня. По словам украинского министра: "Зачем ждать до понедельника?", если россияне завершили работу над своим документом.