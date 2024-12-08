В Кремле ответили на заявление Трампа начать мирные переговоры для окончания войны: назвали условие

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что падение режима Асада в Сирии показало слабость российского диктатора Владимира Путина и призвал Россию пойти на переговоры для окончания войны в Украине. В Кремле отреагировали на призыв Трампа и выдвинули свои условия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что внимательно изучил заявление Трампа о возможности закончить войну в Украине. По его словам, в Москве якобы "открыты к переговорам", однако при нескольких условиях.

"Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить запрет на переговоры с РФ и поручить вернуться к диалогу на основе "Стамбула". Условия мирных переговоров были озвучены Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет позиции", — заявил Песков.

Напомним, что в июне Путин назвал условия России по началу мирных переговоров. Согласно этим условиям, Украина должна вывести полностью свои войска из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые не находятся под полным контролем РФ. Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО, быть безъядерным и нейтральным государством. Зеленский отреагировал на заявление Путина, указав, что это условия к капитуляции Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на озвученные Трампом потери Украины на войне.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский ответил на призыв Трампа относительно немедленного прекращения огня и начала переговоров. По словам президента, для этого нужно выполнить некоторые условия, предусматривающие надежный мир.