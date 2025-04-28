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В Кремле ответили на заявление Зеленского о Курской области

Зеленский заявил, что ВСУ продолжают находиться в Курской области. Песков возразил, ссылаясь на слова Путина.

сегодня, 11:30
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что армия РФ якобы полностью освободила Курскую область от украинских войск. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают контролировать часть территории России. После этого в Кремле выступили с новым заявлением.

В Кремле ответили на заявление Зеленского о Курской области

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

На брифинге в Кремле Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова Зеленского о присутствии украинских сил в Курской области, которая, по заявлениям Путина, якобы полностью контролируется Россией.

"Песков, комментируя заявления Зеленского о якобы присутствии ВСУ под Курском, призвал ориентироваться на данные Путина", — говорится в сообщении ТАСС.

Напомним, что 26 апреля Путин заявил о якобы полном освобождении Курской области от украинских сил. На следующий день Владимир Зеленский опроверг заявления российского диктатора. По словам президента, Украина контролирует не только часть Курской области, но и ведет боевые действия в Белгородской области.

"Наши военные продолжают активные защитные действия на территории некоторых районов Курской и Белгородской областей", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Москва официально подтвердила участие военных из Северной Кореи на войне в Украине. Северокорейские солдаты воевали в Курской области. На эти заявления отреагировали в Госдепе США.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле было озвучено условие для мирных переговоров Украины и России. Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Украины определенных "юридических" шагов, которые могли бы разблокировать переговоры между странами.




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