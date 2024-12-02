Представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского, который предложил России пойти на три буквы. Ее заявление цитируют российские СМИ.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Она в своей традиционной манере сделала грубое заявление.

"Зеленский — "дешевка", которая слишком дорого обошлась народу Украины", — заявила для ТАСС Мария Захарова, комментируя его слова о "трех буквах" в адрес России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский предложил России пойти на три буквы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна уйти на три буквы. Такими словами президент ответил на вопрос об уступках РФ во время возможных мирных переговоров по войне в Украине.

Владимир Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом. Президента спросили о возможности мирных переговоров с Россией, также на какие уступки должен пойти Путин для их начала.

Далее президент извинился за "недипломатическую лексику" по вопросу возможных переговоров с Россией по окончании войны в Украине. Также Зеленский рассказал о диалоге с Шольцом, который длился 40 минут. По его словам, разговор касался усиления украинского фронта, будущего членства Украины в ЕС и приглашения в НАТО.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский призывает НАТО к действиям . Украина вошла в критический момент своей борьбы с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем интервью для Kyodo News. Он отметил, что война перешла в "сложный период" и российская армия активно продвигается на востоке. В настоящее время Украина как никогда нуждается в поддержке партнеров и решительных действий от НАТО.

