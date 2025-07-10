В Кремле ответили, почему Россия не идет на мирные переговоры

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что России было бы лучше закончить войну в Украине по дипломатическому пути и достичь всех целей, которые поставил российский диктатор Владимир Путин. По словам Пескова, пока это не будет достигнуто, Россия будет продолжать военные действия против Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос, остановился ли мирный процесс в связи с тем, что США возобновили поставки оружия Украине. Спикер Путина ответил, что "так сказать сейчас нельзя" и добавил, что Россия якобы поддерживает мирные переговоры, однако только в том случае, если будет исполнен ультиматум Кремля.

"Мы неоднократно говорили, что для нас преимущественно было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами мирными политико-дипломатическими средствами. Но, пока это не происходит, специальная военная операция продолжается", — сказал Песков.

По его словам, Москва готовится к третьему раунду переговоров в Стамбуле и ждет ответа от Киева.

Напомним, что среди основных требований для окончания войны Путин озвучивал нейтральный и внеблоковый статус Украины, отказ от пяти областей, в том числе тех, которые Россия полностью не оккупировала. Также среди требований РФ называлось сокращение украинской армии и остановка поставок оружия от Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал главную цель в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Россия предприняла нетипичный шаг. Какой сигнал российский диктатор Владимир Путин посылает президенту США Дональду Трампу из-за постоянных атак по Украине.