В Кремле ответили, получил ли Путин приглашение на инаугурацию Трампа

Российский президент Владимир Путин не был приглашен на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в следующем месяце. Об этом сообщили в Кремле, пишет Sky News .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В заявлении Москвы сказано, что приглашение для Путина на церемонию приведения к присяге президента США, запланированную на 20 января, не поступало.

Между тем, по данным NBC News , Трамп пригласил президента Китая Си Цзиньпина посетить инаугурацию в Вашингтоне. Как отмечает телеканал, приглашение было отправлено после победы Трампа на президентских выборах 5 ноября. Однако информация о том, принял ли китайский лидер это приглашение, отсутствует.

"Присутствие на инаугурации президентов России или Китая, которых считают соперниками США, было бы беспрецедентным событием", — отмечают в Sky News .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странских политиков уже приглашают на инаугурацию Трампа. Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января. На это событие приглашают международных гостей. Начали получать приглашения на инаугурацию и украинские политики.

Народный депутат Олег Дунда в эфире День.LIVE рассказал о приглашении на инаугурацию Трампа и спрогнозировал изменения, которые следует ожидать украинцам. Он рассказал, что уже получил приглашение, а вот о приглашении для Зеленского, информации нет.

Он не знает, есть ли для президента Украины Владимира Зеленского приглашение или нет. Но он, безусловно, убежден, что представители украинского политикума будут на инаугурации.



Он предупредил всех, кто ожидает кардинальных перемен после 20 января, что ничего не произойдет.





