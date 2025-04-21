В Кремле ответили, приедет ли Трамп в Москву на 9 мая

В Кремле прокомментировали возможность приезда бывшего президента США Дональда Трампа в Москву на парад 9 мая. Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует агентство ТАСС.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По словам Пескова, речь не идет о визите Трампа в столицу России на День победы.

"Вопрос о приезде Трампа 9 мая в Москву не стоит", – заявил он.

При этом представитель Кремля не уточнил, отправлялось ли вообще официальное приглашение американскому политику, а также была ли какая-либо реакция со стороны Трампа на возможность участия в мероприятии.

Следует отметить, что еще 13 февраля Песков делал другое заявление — тогда он подчеркивал, что Владимир Путин будет рад видеть на параде руководство великих государств, в том числе Дональда Трампа.

"Если найдутся страны, особенно великие, которые решат разделить с нами радость и значение в этот день, то, безусловно, мы – и лично президент Путин – будем рады приветствовать их в Москве," – говорилось в его заявлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой подарок Путину на 9 мая готовит ему армия РФ. Россия объявила так называемое пасхальное перемирие, однако по факту оно оказалось лишь временной паузой для перегруппировки сил, разминирования территорий и подготовки новых атак. Обстрелы не прекращались, а пропаганда подавала это как жест доброй воли, рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Противник готовил себе позиции для дальнейших наступательных действий. В частности, разбирал минные поля, налаживал логистику, где-то пополнялся, где-то отдыхал, где-то выдвигался на новые позиции, рассчитывая на то, что наши будут соблюдать перемирие и не будут открывать огонь. позиции и подготовиться к дальнейшим попыткам наступать на линии фронта", – объяснил эксперт.