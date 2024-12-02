В Кремле озвучили главную цель для окончания войны

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что главным условием Москвы для окончания российско-украинской войны будет достижение целей, которые поставил российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопросы журналистов, в частности, о войне в Украине. По словам спикера Путина, в Украине растет недовольство от президента Владимира Зеленского, а также увеличивается количество людей, не поддерживающих идею постоянной войны.

Однако Песков добавил, что Россия не собирается заканчивать войну в Украине, пока не достигнет своих целей.

"Для РФ главное в урегулировании украинского конфликта — достичь своей цели. Россия в любом случае будет обеспечивать свои интересы в ситуации вокруг Украины", — сказал Песков.

Напомним, что в июне Путин заявил о готовности закончить войну в Украине и озвучил свои условия: отказ Украины от частично оккупированных областей, отказ от НАТО, безъядерный статус и снятие санкций с России. Президент Владимир Зеленский назвал условия Путина ультиматумом, который приведет к капитуляции Украины. До этого Путин называл целью войны провести так называемую денацификацию и демилитаризацию Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Путин назвал российские цели на войне в Украине, которые он угрожает "превратить в пыль" баллистической ракетой "Орешник".

Также "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, при каком условии могут быть размещены западные миротворцы в Украине. По его словам, это должно произойти только при согласовании обеих сторон конфликта.