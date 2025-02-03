В Кремле озвучили позицию по переговорам с Украиной

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает возможность привлечения других стран к мирным переговорам по окончании войны в Украине. По его словам, основная причина этого якобы — указ президента Украины Владимира Зеленского на запрет переговоров с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о возможности привлечь другие страны к мирным переговорам, о которых упоминал Зеленский, в частности США, Европейский Союз и Украину. Спикер Кремля заявил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Пока никто не обсуждал серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров, пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры. Поэтому обсуждать при сохранении в силе того же указа, обсуждать возможную композицию участников, пожалуй, это забегать вперед", – сказал Песков.

Также Песков заявил, что Украина должна провести выборы, чтобы сделать Зеленского снова легитимным, однако, по мнению представителя Путина, якобы президенту Украины такой вариант не нравится.

Напомним, недавно Владимир Зеленский подтвердил, что в начале полномасштабного вторжения запретил переговоры с представителями РФ. По словам президента, это было сделано, чтобы остановить попытки Путина наладить контакт с пророссийскими политиками о мирных переговорах. Кроме того, Зеленский добавил, что указ распространяется на всех, за исключением президента Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп решил повысить ставки до уровня смерти Путина.