В Кремле озвучили условие для мирных переговоров Украины и России

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин ожидает от Украины "определенных шагов", которые "юридически" позволят вести мирные переговоры Москвы и Киева. По его словам, Путин якобы готов к переговорам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле озвучил российское условие мирных переговоров Украины и России.

"При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны наверняка должны быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы юридически расчистить препятствия на пути для контактов, если такая готовность будет", — сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что Путин якобы согласен начать процесс переговоров, а подтверждением этого Песков назвал слова российского диктатора о возможности обсудить запрет на удары по гражданским объектам.

"Президент Путин говорил неоднократно о готовности решать вопросы путем переговоров. Слова президента об обсуждении моратория на удары по гражданским объектам – еще одно повторение этой готовности", – сказал Песков.

Песков подчеркнул, что планов по переговорам с Киевом по приостановке ударов по гражданским объектам нет, а есть только слова Путина о готовности обсуждать. Кроме того, по его словам, обсуждение будет проанализировано с учетом опыта "пасхального перемирия".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин ответил на предложение Зеленского не бить по гражданским объектам и упомянул удар по Сумам.

Также "Комментарии" писали, что Путин объяснил, почему неожиданно объявил о "пасхальном перемирии", которое армия России полностью не соблюдала.