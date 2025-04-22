В Кремле озвучили условие для мирных переговоров Украины и России

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин ожидает от Украины "определенных шагов", которые "юридически" позволят вести мирные переговоры Москвы и Киева. По его словам, Путин якобы готов к переговорам.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле озвучил российское условие мирных переговоров Украины и России.
Представитель Кремля заявил, что Путин якобы согласен начать процесс переговоров, а подтверждением этого Песков назвал слова российского диктатора о возможности обсудить запрет на удары по гражданским объектам.
Песков подчеркнул, что планов по переговорам с Киевом по приостановке ударов по гражданским объектам нет, а есть только слова Путина о готовности обсуждать. Кроме того, по его словам, обсуждение будет проанализировано с учетом опыта "пасхального перемирия".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин ответил на предложение Зеленского не бить по гражданским объектам и упомянул удар по Сумам.
Также "Комментарии" писали, что Путин объяснил, почему неожиданно объявил о "пасхальном перемирии", которое армия России полностью не соблюдала.
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