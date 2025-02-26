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В Кремле паника: Путин разозлил зет-активистов

Путина критикуют сторонники войны против Украины

26 февраля 2025, 22:39
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Автор:
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Марьян Ощановский

Российские сторонники войны возмутились предложением диктатора Владимира Путина передать США редкоземельные металлы РФ.

В Кремле паника: Путин разозлил зет-активистов

Путин теряет популярность. Фото из открытых источников

Внезапное предложение Владимира Путина Дональду Трампу уложиться в добычу редкоземельных металлов в России породило в среде зет-патриотов сильнейший когнитивный диссонанс.

С критикой идеи Путина неожиданно выступил его полпред на Урале Артем Жога – отец погибшего боевика "ДНР" Владимира Жоги. Он заявил, что редкоземельные металлы вывозить из страны не нужно.

Эти ресурсы составляют стратегический запас. И я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость их сбережения в интересах государства", — сказал он.

Политтехнолог и главный редактор пропагандистского агентства Regnum Модест Колеров рассказал о тревоге по поводу соглашений с США. Дипломатия и инвестиционная философия России, по его мнению, свидетельствуют о том, что РФ "мы недостаточно суверенны.

Ведущий Radio Sputnik Митя Ольшанский пожаловался на "чувство смущения и раздражения".

"Произошло забвение всего, что говорилось буквально вчера, когда шла борьба против Америки", – заявил он.

Военные блоггеры тоже стыдились в высказываниях. Alex Parker Returns прокомментировал заявления Путина словами "уплыл дедушка". А одиозный канал "Полковник Квачков и соратники" назвал Трампа хозяином Путина.

"Честно говоря, мы немного растратили момент, когда злостное стремление чертовых пиндосов украсть природные богатства России снова стало перспективой взаимовыгодного сотрудничества с американскими партнерами", — написал автор канала-миллионника "Два майора".



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/30531
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