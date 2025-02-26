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Марьян Ощановский
Российские сторонники войны возмутились предложением диктатора Владимира Путина передать США редкоземельные металлы РФ.
Путин теряет популярность. Фото из открытых источников
Внезапное предложение Владимира Путина Дональду Трампу уложиться в добычу редкоземельных металлов в России породило в среде зет-патриотов сильнейший когнитивный диссонанс.
С критикой идеи Путина неожиданно выступил его полпред на Урале Артем Жога – отец погибшего боевика "ДНР" Владимира Жоги. Он заявил, что редкоземельные металлы вывозить из страны не нужно.
Политтехнолог и главный редактор пропагандистского агентства Regnum Модест Колеров рассказал о тревоге по поводу соглашений с США. Дипломатия и инвестиционная философия России, по его мнению, свидетельствуют о том, что РФ "мы недостаточно суверенны.
Ведущий Radio Sputnik Митя Ольшанский пожаловался на "чувство смущения и раздражения".
Военные блоггеры тоже стыдились в высказываниях. Alex Parker Returns прокомментировал заявления Путина словами "уплыл дедушка". А одиозный канал "Полковник Квачков и соратники" назвал Трампа хозяином Путина.
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