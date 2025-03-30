В Кремле паника: Путину, вероятно, передали угрожающий месседж

В Кремле паника — в Москве взорвался лимузин, предположительно принадлежащий автопарку российского диктатора Владимира Путина. На кадрах в соцсетях виден горящий автомобиль, вздымается темный дым, пишет издание Bild.

Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что взрыв произошел у штаб-квартиры российской спецслужбы. Взорвался транспортное средство – черный Aurus Senat стоимостью 330 000 евро. Однако СМИ сообщает, что нет информации, кто именно находился в лимузине при взрыве. К тому же, нет сообщений о пострадавших.

"На изображениях виден горящий автомобиль. Лимузин стоимостью 330 тысяч евро принадлежит автопарку лидера Кремля Путина", — пишет издание.

Также, по данным СМИ, в Кремле паника из-за взрыва автомобиля. Отмечается, что опасения нападений значительно возросли.

Издание напомнило, что Путин всегда под пристальной охраной.

"Перед отъездом территорию места назначения проверяют, следят за мобильными телефонами, устанавливают глушилку. По дороге Путин едет в колонне бронированной техники, в окружении военного спецназа с автоматами АК-47, противотанковыми гранатометами и зенитными ракетами", — отмечает издание.

Взорвавшийся сейчас лимузин, по данным СМИ, якобы принадлежит кремлевскому управлению активами. Кто стоит за нападением, пока неизвестно.









Напомним, что Кремли, чтобы значительно пополнить войско, разрешили активно привлекать заключенных. В РФ, как писал портал "Комментарии", проводили масштабные компании, чтобы набрать как можно больше "желающих". Конечно, потом заключенных отправляли на войну против Украины. Пройдя боевые действия и став так называемыми "героями СВО", бывшие заключенные создают немало проблем.



