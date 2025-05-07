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В Кремле паникуют: кто может так и не добраться на парад к Путину

"Великая, могущественная держава" – и так занимается визитом на выдающийся юбилей лидеров мелких стран

сегодня, 08:32
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Кравцев Сергей

Российские пропагандисты получили указания от своего кремлевского руководства поднимать насилие из-за того, что к ним на парад "победобесия" могут не добраться европейские высокопоставленные гости. Потому что Польша, Литва и Латвия отказались пропускать через свою территорию самолеты с лидерами Сербии и Словакии – Вучичем и Фицо вольно. Об этом у себя в Facebook пишет политолог Алексей Голобуцкий.

В Кремле паникуют: кто может так и не добраться на парад к Путину

Парад на Красной площади. Фото из открытых источников

Эксперт отмечает, поэтому кремлевские пропагандисты пробуют рисовать какие-то сильно обходные маршруты на Москву для путинских муртадов: через Германию, например. Но с оговоркой "если только Мерц не закозлит".

"А вообще, до чего дошло: "величественное, могущественное государство" – и так заботится о визите на выдающийся юбилей лидеров мелких стран. Одна из которых еще имела неоднозначную, мягко говоря, роль во Второй мировой войне и взаимодействии с Рейхом... А, что поделаешь, если без этих двух вся трибуна на Красной площади будет заполнена только какими-то африканцами, азиатами и латиноамериканцами – и Си по центру? Как тогда агитматериалы делать?", – прокомментировал Алексей Голобуцкий.

Читайте на портале "Комментарии" — на вопрос, кто больше всего сделал для победы над нацистами, большинство граждан Германии сегодня указывают именно США, а не Советский Союз. Лишь менее трети респондентов назвали СССР как страну, которая приложила больше усилий для победы над фашистами. Меньше всего согласия вносит вклад Великобритании, который британцы сами оценивают самым высоким.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин сделал культ победы центральной частью государственной идеологии, получившей в народе название "победобесие", в народе нет понимания, что определивший Путин курс правильный. Хотя официальная социология демонстрирует поддержку войны на уровне 70-80%, западные эксперты сомневаются в подлинности таких данных из-за страха респондентов. Об этом говорится в материале The Times.




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