В Кремле похвастались и рассказали, сколько паспортов РФ раздали украинцам на оккупированных территориях

Захватчики РФ продолжают паспортизацию на временно оккупированных украинских территориях. Представители местного МВД отчитались о количестве выданных паспортов.

Российская паспортизация на оккупированных территориях Украины (фото из открытых источников)

Об этом информируют российские пропагандисты. В частности, как утверждает начальник Ростовского Главного управления МВД Олег Агарков, захватчики за весь период временной оккупации территорий Украины выдали более двух миллионов паспортов украинцам.

Также информационный центр МВД в Ростовской области в прошлом году учёл более миллиона жителей оккупированных украинских территорий Украины.

"В Запорожской и Херсонской областях установлены и обслуживаются серверы для приема и обработки докторант с подключением к централизованным учетам. Осуществляется прием и обработка дактилоскопической информации в Луганской и Донецкой народных республиках", — сообщил Агарков.

При этом, в большинстве случаев, паспортизация жителей украинских регионов проходит в принудительном порядке. Например, в захваченных городах украинцам, которые не хотят брать российские паспорта, отказывают в медицинских или других необходимых услугах.

Напомним, что "Комментарии" писали о паспортизации в оккупации . На временно оккупированных территориях продолжается давление на украинцев, чтобы заставить их получить паспорт РФ. Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты начали подчеркивать, что с 1 июля все украинцы без паспорта РФ будут считаться иностранцами на родной земле. В таком случае украинцы должны будут получить вид на жительство, который нужно будет постоянно подтверждать.

В то же время, отметили в Центре сопротивления, у людей без российских документов будут ограничены права. В частности, они не будут иметь доступ к медицине, льготным программам и не будут иметь права на операции с собственным имуществом.