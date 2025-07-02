В Кремле похвастались телефонным разговором Путина с Макроном: что заявили

Накануне 1 июля состоялся телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным. Инициатива этой беседы поступила именно от Парижа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, в Москве положительно восприняли решение французской стороны, подчеркивая, что Путин уже не раз выражал готовность вести переговоры. Продолжительность разговора превысила два часа. Песков подчеркнул, что эта коммуникация стала полезной возможностью для обеих сторон четко донести свои позиции, а сама беседа была очень содержательной.

Кремлевский спикер также отметил, что от Великобритании и Германии не поступало аналогичных запросов на переговоры с Путиным.

Как сообщает Елисейский дворец, разговор между Макроном и Путиным затронул несколько ключевых тем: ядерную программу Ирана, обострение ситуации на Ближнем Востоке и войну в Украине. Французский президент настаивал на скорейшем прекращении боевых действий и пообещал продолжить диалог с российским лидером.

После завершения этого разговора Макрон связался с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным "Общественного", общение между лидерами было конструктивным, а Макрон поделился с украинским коллегой информацией о своей недавней телефонной беседе с Путиным.

Этот звонок стал первым прямым контактом между Макроном и Путиным с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и является важным шагом в дипломатических усилиях по деэскалации конфликта.

Как уже писали "Комментарии", украинская сторона пока не получила официальных подтверждений о приостановке поставок ПВО ракет и боеприпасов из США. Однако этот сценарий рассматривался, и у страны есть определенный запас техники. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.