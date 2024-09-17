В Кремле попытались объяснить, почему Путин увеличил численность армии РФ

Российский диктатор Владимир Путин подписал новый указ, которым увеличивает штатную численность Вооруженных сил РФ до 2,3 млн человек и до 1,5 млн военнослужащих. Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о причинах такого решения Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции попытался ответить, почему Путин подписал указ об увеличении численности армии России. По его словам, это связано с постоянными опасностями.

"Это вызвано количеством угроз, существующих для нашей страны по периметру наших границ", – ответил Песков.

По его словам, на западных границах, где идет война с Украиной, ситуация чрезвычайно угрожающая, тогда как на восточных границах РФ – нестабильная.

"Поэтому это требует принятия соответствующих мер", — подытожил Песков.

Российский диктатор Владимир подписал указ, увеличивший численность армии России на 180 тыс. военнослужащих. Общее количество Вооруженных сил РФ возросло до 2,3 миллиона человек, а военнослужащих – до 1,5 млн. человек.

Документ вступит в силу с декабря 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что западная разведка обнародовала потери России и Украины на войне. Согласно им, общие потери обеих сторон составляют около миллиона человек. Россия потеряла 400 тыс. ранеными и около 200 тыс. убитыми. По данным американской разведки потери Украины составляют 80 тыс. убитыми и 400 тыс. ранеными.

Также "Комментарии" писали, что британская разведка обновила данные о потерях населения и денег в России.