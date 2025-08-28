В Кремле после страшного удара по Киеву шокировали новое заявление о переговорах: детали

Несмотря на очередной массированный ночной ракетно-дроновый удар по Украине, Кремль продолжает озвучивать показательную "готовность" к переговорному процессу. В частности, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что вопрос гарантий безопасности остается "одной из важнейших тем" в контексте урегулирования ситуации.

Фото: из открытых источников

"Это ключевой пункт, который постоянно находится в повестке дня", — сказал представитель Кремля, не вспомнив о реальных последствиях ночной атаки, унесшей жизни мирных украинцев и повредивших критическую инфраструктуру.

Песков также заявил, что пока никаких договоренностей о так называемом "воздушном перемирии" между сторонами нет. Более того, он традиционно перевел ответственность на Украину, обвинив ВСУ в атаках на территорию РФ.

Несмотря на агрессивные действия, Песков снова повторил тезис о том, что Москва якобы "заинтересована в продолжении переговоров", чтобы добиться своих "политико-дипломатических целей" в войне против Украины. По его словам, так называемая "спецоперация" продолжается.

Напомним, что в ночь на 28 августа российские войска нанесли массированный воздушный удар по территории Украины с применением различных типов вооружения — в частности, "Кинжалов", крылатых ракет и дронов-камикадзе. В общей сложности противник выпустил 629 средств поражения. По данным Воздушных сил, украинское ПВО уничтожило 589 из них, однако части ракет удалось достичь целей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта атака является прямым ответом тем, кто в последние недели "призвал к прекращению огня и диалога". Глава государства обратился к международному сообществу, в частности в Китай и Венгрию, с требованием публичной реакции на агрессию.

