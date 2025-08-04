В Кремле после трех дней молчания ответили на ядерные угрозы Трампа

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимо быть осторожными по поводу ядерной риторики. По его словам, Россия "занимает ответственную позицию" по вопросу ядерного оружия. Таким образом представитель Путина ответил на угрозы Трампа отправить атомные подлодки поближе к России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о перемещении американских атомных субмарин, способных нести ядерные заряды ближе к российским территориям. По его словам, Россия "в такую полемику не хотела бы никак вовлекаться и комментировать".

"Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной тематикой. Россия занимает ответственную позицию. Позиция Путина прекрасно известна. Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения", — сказал Песков.

По его словам, следует быть осторожными при озвучивании ядерных угроз.

"Американские подлодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс... Мы считаем, что все должны быть максимально осторожны с ядерной риторикой", — добавил Песков.

Отметим, что Россия неоднократно прибегала к угрозам применения ядерного оружия. В частности, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев спровоцировал президента США пригрозив использовать ядерное оружие. В ответ на такие шаги Трамп объявил, что отправит атомные подлодки поближе к России, на всякий случай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после угроз Трампа переместить ядерные подлодки ближе к РФ в Кремле молчат. Несколько дней ситуацию не комментировал ни один представитель руководства РФ, в том числе Путин, Лавров или Медведев.

Также "Комментарии" писали, что Ермак ответил Медведеву, резко умолкшему после слов Трампа.