Ряд российских источников сообщает о том, что семье главы переговорной группы от России Владимира Мединского поступают угрозы, в частности Следственный комитет РФ уже расследует этот инцидент.

Владимир Мединский

Ситуацию с угрозами прокомментировал и пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

" Безусловно, это совершенно вопиющая ситуация. При чем угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье. Невиданная совершенно история. Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы, мы знаем, что следственный комитет уже занялся этим вопросом, чтоб они определили, откуда исходят эти угрозы. Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим – ну ситуация более чем вопиющая ", – сказал Песков в комментарии российским журналистам.

В Центре противодействия дезинформации СНБО также комментируют этот инцидент, отмечая, что утверждения пропагандистов не содержат ни доказательств реальности таких угроз, ни доказательств того, что угрозы идут из Украины.

"Эта информационная кампания, запущенная россиянами накануне возможного второго раунда переговоров, является частью усилий врага по затягиванию времени и срыву переговоров о прекращении огня, оправдываясь пропагандистскими бреднями о якобы "недоговороспособности украинской стороны" и "террористической режиме". Распространение подобных обвинений – очередное доказательство нежелания кремля прекращать огонь и стремление превратить переговоры в фарс", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня в сети много информации о том, что именно при посредничестве США якобы могут состояться настоящие и, главное, результативные переговоры между Украиной и Россией. Но по факту Дональд Трамп не может являться посредником в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.