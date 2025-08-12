В России растут ожидания перед предстоящим саммитом между российским правителем Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, запланированным на пятницу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Фото: из открытых источников

Московские чиновники рассматривают эту встречу как шанс перезапустить отношения с Вашингтоном. Кремль намекает на потенциальные соглашения в сфере энергетики и развития инфраструктуры в Арктическом регионе и за его пределами.

По словам российского депутата Сергея Гаврилова, хотя официальным вопросом повестки дня является конфликт в Украине, на самом деле во время встречи на Аляске будут рассматриваться более глобальные темы, в частности, масштабные планы экономического и инфраструктурного партнерства в Арктике.

Александр Яковенко, бывший посол и руководитель Российской академии пограничной службы, считает, что решение войны в Украине, в которой Запад не добился успеха, стало второстепенным и выступает лишь препятствием, которое следует преодолеть для нормализации отношений между США и Россией.

Журналисты подчеркивают, что, несмотря на это, мало свидетельствует о том, что Путин готов к существенным уступкам в отношении Украины. Его предложение заключается в прекращении огня при условии территориальных уступок Киева, включая отказ от контроля над крупными городами, которые российская армия не смогла захватить.

Западные дипломаты и российские эксперты уверены, что Путин считает себя победителем на поле боя. Его цель – заменить президента Зеленского на управляемое Москвой правительство. Учитывая уменьшение поддержки оружием со стороны США, это может стать более реальной целью.

Политолог Аббас Галлямов, бывший советник Путина, ныне проживающий за границей и критикующий Кремль, прогнозирует, что во избежание конфронтации с Трампом Путин может сделать некоторые незначительные уступки, однако прекращать войну не собирается. Идеальный для него вариант – отделить вопросы отношений с США от конфликта в Украине в надежде, что другие темы сделают Украину менее приоритетной для американского лидера.

По мнению журналистов, сам факт встречи с Трампом уже рассматривается как политическая победа Путина, помогающая ему восстановить международный авторитет. Несмотря на то, что многие западные страны относятся к нему как к изгою, а Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест за военные преступления, Путин демонстрирует свой вес на мировой арене.

