Военные из КНДР намерены принять участие в параде в честь 9 мая, который пройдет в Москве, сообщает NHK со ссылкой на российские источники.

Войска КНДР

В частности, по словам собеседников издания, в России ожидают участие десятков военнослужащих из Северной Кореи.

Другие дипломатические источники сообщили, что северокорейский военный оркестр примет участие в музыкальном мероприятии в Москве в конце августа.

При этом издание подчеркивает, что военные из Северной Кореи примут участие в этих мероприятиях впервые.

Кроме того, известно, что накануне Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что на парад 9 мая уже получили приглашения военные подразделения из 19 "дружественных стран". Российский министр сообщил, что 10 из них подтвердили свое участие. Впрочем, он не уточнил какие именно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что северокорейские подразделения активно участвуют в боевых действиях в Курской области уже как два месяца, они понесли колоссальные потери, более 4 тысяч человек, но в плен удалось взять лишь двух военных КНДР. Военные отмечают, что северные корейцы хорошо дисциплинированы и имеют хорошую физическую подготовку, они быстро учатся, в частности, научились сбивать украинские дроны.

Кроме того, есть информация, что к северным корейцам вроде бы лучше относятся в армии, им выдают лучшую форму и дают лучшую еду, чем россиянам. Якобы о таких условиях службы военных КНДР договорился Ким Чен Ын с кремлевским диктатором Путиным.

Вместе с тем, известно, что северные корейцы никогда не сдаются в плен, потому что для них это позор, они предпочитают покончить жизнь самоубийством.



