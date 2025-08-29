Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, реагируя на заявления по поводу вероятной отмены встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил, что правитель РФ не исключает такого варианта. Однако, по его словам, любые переговоры на самом высоком уровне должны быть тщательно и профессионально подготовлены. Об этом сообщают прокремлевские СМИ.

Фото: из открытых источников

Песков уточнил, что для проведения потенциальной встречи необходимо согласовать и завершить все рабочие наработки на экспертном уровне. Пока же, по его словам, такая подготовка фактически отсутствует.

"Пока сложно говорить об активной экспертной работе – к сожалению, ее нет", – признал пресс-секретарь.

Несмотря на это, он подчеркнул, что Россия якобы не отказывается от диалога и уже озвучила свои позиции по поводу возможных переговоров.

Его комментарии прозвучали после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, выразившего скепсис о перспективах проведения встречи между Зеленским и Путиным. В городе Безансон (Франция) перед переговорами с президентом Эмманюэлем Макроном Мерц отметил, что рассчитывать на диалог пока не стоит, особенно на фоне недавней ракетной атаки РФ на Киев.

По словам Мерца, тема Украины остается ключевой в переговорах между Парижем и Берлином, однако нынешняя ситуация безопасности значительно усложняет дипломатические инициативы.

Как уже писали "Комментарии", массированные атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы наносят серьезный удар по находящейся в критическом состоянии экономике РФ. Американский эксперт по геополитике и энергетике доктор Томас О'Доннел отмечает, что эти удары являются прямым следствием успешных действий ВСУ.