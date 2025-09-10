После атаки РФ на Польшу в Кремле пригрозили "страшными последствиями": от чего предостерегают

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны, обсуждающие возможность отправить свои войска в Украину в качестве иностранного контингента "не понимают", что им грозит от России.

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что в настоящее время Москва не знает об изменении позиции отдельных стран Европы по отправке иностранных войск в Украину.

"Кремлю неизвестно, чтобы кто-то из "коалиции желающих" отказался от идеи отправки войск на Украину", — сказал Песков.

Однако представитель Путина пригрозил странам за возможность отправить свои войска. По словам Пескова, такие страны занимают "безумную" позицию и не понимают будущих последствий для них.

"Отправка иностранных войск на Украину чревата страшными последствиями, но не все страны это понимают", — передают российские СМИ угрозы Пескова.

Хотя спикер Кремля и отказался комментировать атаку российских дронов по Польше, Песков заявил, что ЕС и НАТО якобы ежедневно обвиняют Россию в провокациях без аргументов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Песков отказался комментировать инцидент с российскими беспилотниками на территории Польши. Представитель Путина переадресовал этот вопрос российскому министерству обороны.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Кремля на российскую атаку по Польше. Российский дипломат Андрей Ордаш заявил, что обвинения Польши "безосновательны", поскольку "никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлены". Кроме того, он сделал ложное заявление, что единственным подтвержденным случаем падения воздушной цели в Польше была якобы украинская ракета в ноябре 2022 года.