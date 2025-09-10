logo

BTC/USD

113900

ETH/USD

4405.58

USD/UAH

41.21

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия После атаки РФ на Польшу в Кремле пригрозили "страшными последствиями": от чего предостерегают
commentss НОВОСТИ Все новости

После атаки РФ на Польшу в Кремле пригрозили "страшными последствиями": от чего предостерегают

Кремль угрожает странам из-за их возможности отправки иностранных военных в Украину.

10 сентября 2025, 14:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны, обсуждающие возможность отправить свои войска в Украину в качестве иностранного контингента "не понимают", что им грозит от России.

После атаки РФ на Польшу в Кремле пригрозили "страшными последствиями": от чего предостерегают

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что в настоящее время Москва не знает об изменении позиции отдельных стран Европы по отправке иностранных войск в Украину.

"Кремлю неизвестно, чтобы кто-то из "коалиции желающих" отказался от идеи отправки войск на Украину", — сказал Песков.

Однако представитель Путина пригрозил странам за возможность отправить свои войска. По словам Пескова, такие страны занимают "безумную" позицию и не понимают будущих последствий для них.

"Отправка иностранных войск на Украину чревата страшными последствиями, но не все страны это понимают", — передают российские СМИ угрозы Пескова.

Хотя спикер Кремля и отказался комментировать атаку российских дронов по Польше, Песков заявил, что ЕС и НАТО якобы ежедневно обвиняют Россию в провокациях без аргументов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Песков отказался комментировать инцидент с российскими беспилотниками на территории Польши. Представитель Путина переадресовал этот вопрос российскому министерству обороны.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Кремля на российскую атаку по Польше. Российский дипломат Андрей Ордаш заявил, что обвинения Польши "безосновательны", поскольку "никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлены". Кроме того, он сделал ложное заявление, что единственным подтвержденным случаем падения воздушной цели в Польше была якобы украинская ракета в ноябре 2022 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости