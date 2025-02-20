В Кремле прокомментировали информацию о подготовке наступления ВСУ на Брянскую область

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что Вооруженные силы Украины собираются организовать наступление на Брянскую область.

Дмитрий Песков

В частности, как заявил Песков, российские военные продолжают так называемую "специальную военную операцию" и отслеживают ситуацию на фронте.

Как заявил спикер кремлевского диктатора, все детали известны Минобороны РФ.

"Наши военные продолжают "специальную военную операцию", они отслеживают ситуацию на всех фронтах. Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям спецоперации лучше адресовать в министерство обороны", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские СМИ сообщают, что якобы ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область. Отмечается, что было замечено скопление более 200 единиц техники и 5000 тысяч военных в 50 км от границы.

При этом известно, что вчера российский диктатор Владимир Путин заявил, что ему час назад доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области. ВС РФ наступают по всей линии боевого столкновения, сообщил Путин. "Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад — сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника", — сказал Путин.

Однако позже руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что предпринята попытка мероприятия российской ДРГ на территорию Украины. "ДРГ уничтожена. Группировки войск РФ, способных осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины, пока там нет. Попытки мероприятия российских ДРГ происходят часто, но Силы обороны ДРГ уничтожают. Информация Путина о широкомасштабном наступлении россиян – ложь", – заявил Коваленко.



