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В Кремле прокомментировали корейский вариант мира с Украиной

Дмитрий Песков заявил, что никто не обсуждает возможность перемирия с Украиной по "корейскому варианту"

сегодня, 13:24 comments1972
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Автор:

Кравцев Сергей

Заявления о контактах замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с европейскими политиками по поводу возможного перемирия между РФ и Украиной по аналогии с "корейским вариантом" не соответствуют действительности. Как передает портал "Комментарии", со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали корейский вариант мира с Украиной

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам спикера Путина, разговоры о том, что кто-то в тайне от общественности ведет переговоры по будущему миру с Украиной неправдивы. Кроме как очередной выдумкой такую информацию не назовешь. 

Дмитрий Песков заявил, что, если фамилия Козак и фигурировала в телеграмм-каналах, то речь шла не о замглавы администрации президента РФ Дмитрии Козаке, а о каком-то другом человеке с такой фамилией.    

Напомним, впервые о "корейском варианте" перемирия с Украиной заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. В эфире общенационального телемарафона он отметил, что фактически Кремль обсуждает вариант, как разделить Украину. Данилов подчеркнул, что этот вариант непринятный для Украины и никто его в Киеве всерьез не будет рассматривать. Более того, подчеркнул секретарь СНБО, недавно общаясь с представителями Кореи, он поинтересовался их мнением и те что заявили, что тогда допустили большую ошибку, что пошли на уступки.

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Источник: https://www.interfax.ru/russia/879956
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