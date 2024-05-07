В Кремле прокомментировали отказ дипломатов принимать участие в инаугурации Путина

Дмитрий Песков не увидел ничего страшного в том, что послы некоторых государств отказались принимать участие в инаугурации кремлевского диктатора Владимира Путина.

Дмитрий Песков

"Некоторые не отказались, некоторые отказались. Я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов", — заявил Песков и добавил, что якобы инаугурация происходит в первую очередь для главы государства и тех граждан, которые за него голосовали на так называемых выборах.

То есть, подчеркнул Песков, участие послов в этом мероприятии – это "вторичный шаг".

При этом спикер российского диктатора добавил, что в Кремле якобы очень спокойно отнеслись к отказам некоторых послов принимать участие в церемонии инаугурации Путина.

"Мы сейчас слышим, что некоторые из них из европейских стран, из США после долгих и напряженных консультаций со своими столицами приняли решение не приходить. Их решение", — заявил Песков и еще раз подчеркнул, что этот процесс в первую очередь организовывают для россиян.

Также Песков рассказал, что на церемонии среди приглашенных есть личные гости Путина. Также, по его словам, президент впервые принял решение пригласить на инаугурацию детей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что семь стран Европейского Союза приняли решения об отправке своих послов на инаугурацию кремлевского диктатора Владимира Путина, остальные – отказались от этого. Среди тех, кто дал добро своему послу присутствовать на "коронации" Путина – Франция, которая в последнее время жестко критиковала позицию России и даже заявляла о намерении ввести войска в Украину, чтобы помочь стране бороться с агрессором.

При этом эксперты считают, что Запад послал Путину очень плохой сигнал, который ему еще аукнется.



