В Кремле прокомментировали возможность окончить войну в Украине мирными переговорами

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Slava Kot
Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы готовит мирный план окончания войны в Украине. По словам Пескова, России неизвестны детали этого плана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков выступил на брифинге и ответил на вопрос о возможности мирных переговоров с Украиной об окончании войны.
Представитель администрации Путина также отреагировал на сообщение издания La Repubblica о подготовке мирного плана канцлером Германии Олафом Шольцом.
Также представитель Кремля добавил, что Россия якобы не отказывается от мирных планов, но должна их детально изучить.
Напомним, что ранее Путин выставил Украине ультиматум, назвавший "мирным планом" окончания войны. Российский диктатор предложил Украине отказаться от всех оккупированных территорий, не вступать в НАТО и быть безъядерным государством. Президент Владимир Зеленский назвал план Путина путем капитуляции для Украины и призвал заставить Россию к мирным переговорам на условиях Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, возможны ли мирные переговоры между Украиной и Россией и каковы условия этого.
Также "Комментарии" писали о том, что Путин заявил о готовности РФ к мирным переговорам. Что действительно скрывает за этими заявлениями российский диктатор.
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