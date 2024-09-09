В Кремле прокомментировали возможность окончить войну в Украине мирными переговорами

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы готовит мирный план окончания войны в Украине. По словам Пескова, России неизвестны детали этого плана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков выступил на брифинге и ответил на вопрос о возможности мирных переговоров с Украиной об окончании войны.

"Что касается урегулирования конфликта в Украине мирными способами, то пока какие-то контуры пока не прослеживаются", — сказал Песков.

Представитель администрации Путина также отреагировал на сообщение издания La Repubblica о подготовке мирного плана канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим заявлений из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, всем коллективным Западом. Мы знаем не больше, чем сообщали СМИ о подготовке какого-то плана, но мы не знаем о каких деталях там может идти речь", — сказал Песков.

Также представитель Кремля добавил, что Россия якобы не отказывается от мирных планов, но должна их детально изучить.

Напомним, что ранее Путин выставил Украине ультиматум, назвавший "мирным планом" окончания войны. Российский диктатор предложил Украине отказаться от всех оккупированных территорий, не вступать в НАТО и быть безъядерным государством. Президент Владимир Зеленский назвал план Путина путем капитуляции для Украины и призвал заставить Россию к мирным переговорам на условиях Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, возможны ли мирные переговоры между Украиной и Россией и каковы условия этого.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин заявил о готовности РФ к мирным переговорам. Что действительно скрывает за этими заявлениями российский диктатор.



